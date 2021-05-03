الدفاع الإيطالية: بحريتنا تدخلت لمنع زورق ليبي من اعتراض قوارب إيطالية

أعلنت وكيلة وزارة الدفاع في الحكومة الايطالية، ستيفانيا بوتشاريللي أن فرقاطة تابعة للقوات البحرية تدخلت هذا الصباح لإنقاذ 7 قوارب صيد إيطالية مهددة بوصول زورق مطاطي عالي السرعة من ساحل شرق ليبيا.

وأكدت بوتشاريللي أن “القوارب الإيطالية، التي كانت تمارس أنشطة الصيد في المياه الدولية، تم تأمينها وتتجه شمالًا في وسط البحر الأبيض المتوسط ” بحسب وكالة آكي.

وأردفت المسؤولة الايطالية في تصريح صحفي “كما أتيحت لي الفرصة للحديث في الأيام الأخيرة، لم يعد بإمكاننا السماح لقوارب الصيد الايطالية، التي تمارس أنشطتها بشكل شرعي في المياه الدولية، التعرض للتهديد أو حتى الاستيلاء عليها من قبل السلطات الليبية، كما حدث في 1 سبتمبر 2020″، في اشارة الى حادثة البحارة الصقليين والذين تم اطلاق سراحهم بعد أن احتجزتهم قوات الجيش في سجن بمدينة بنغازي لأكثر من ثلاثة أشهر.

وأضافت بوتشاريللي “بفضل زيارة رئيس الوزراء ماريو دراغي إلى طرابلس، والتي عززت الحوار مع السلطات التنفيذية المنتخبة حديثًا في ليبيا، أعتقد أن شروط العمل على اتفاق محتمل مع ليبيا متوفرة اليوم لتحديد محيط المياه الدولية قبالة سواحل برقة”.

وأردفت “لذلك أجدد مناشدة وزارة خارجيتنا من أجل فتح طاولة فنية مع الوزارات الأخرى لتحديد نص الاتفاقية التي سيتم اقتراحها على ليبيا”.