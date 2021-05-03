إنقاذ 92 مهاجراً من جنسيات إفريقية وإنزالهم بنقطة تتبع قاعدة طرابلس البحرية

تمكن عناصر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، فجر اليوم، من إنقاذ 92 مهاجرا من الجنسيات الإفريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي .
وبحسب إيجاز صحفي لجهاز حرس السواحل، فقد انتقل عناصر الجهاز فور تلقيه نداء استغاثة تم تحريك الزورق (فزان) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى موقع الزورق، وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في (نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية) وتم نقلهم جميعا” إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وتابع، سيتابع جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.
أضف تعليقـك