إنقاذ 92 مهاجراً من جنسيات إفريقية وإنزالهم بنقطة تتبع قاعدة طرابلس البحرية

تمكن عناصر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، فجر اليوم، من إنقاذ 92 مهاجرا من الجنسيات الإفريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي .

وبحسب إيجاز صحفي لجهاز حرس السواحل، فقد انتقل عناصر الجهاز فور تلقيه نداء استغاثة تم تحريك الزورق (فزان) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى موقع الزورق، وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في (نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية) وتم نقلهم جميعا” إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتابع، سيتابع جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.