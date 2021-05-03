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الناطق باسم “المشري”: لا توجد أرضية واضحة للاتفاق مع مجلس النواب على المناصب السيادية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الناطق الرسمي باسم مجلس الدولة محمد عبد الناصر، إن: “المجلس وافق خلال جلسته اليوم على تعيين عبد الله أبو رزيزة في منصب رئيس المحكمة العليا بغالبية أصوات الحاضرين” وفق تعبيره.

أضاف عبد الناصر في تصريحات صحفية اليوم، أن: “المجلس قرر في جلسته اليوم إعادة النظر في باقي المناصب السيادية بسبب عدم وجود أرضية واضحة للاتفاق مع مجلس النواب” وفق قوله.

وأمس الأول، وجه خالد المشري رئيس المجلس الاستشاري للدولة خطابا للمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، لمطالبته بعقد مزيد من اللقاءات لتعديل آليات ومعايير اختيار المناصب السيادية.

وبحسب البيان الرسمي الصادر من المجلس الاستشاري للدولة، فقد أعلن المشري وجود تعارض المخرجات المحالة من مجلس النواب بخصوص المناصب السيادية مع ما تم الاتفاق عليه بين لجنتي مجلسي الأعلى للدولة والنواب، والتزام المجلس الأعلى للدولة بما تم التوافق عليه سابقا، مع عدم ممانعته عقد أية لقاءات أخرى للتباحث بشأن أية تعديلات في الآليات والمعايير المتفق عليها.

وقال المشري فى خطابه، بالإشارة إلي كتابكم المؤرخ فى 26 إبريل حول إحالة نتائج أعمال لجنة قبول وفرز ملفات المترشحين للمناصب القيادية والسيادية، فقد لاحظنا أن المخرجات المحالة إلينا من لجنتكم تتعارض مع ما تم الاتفاق عليه سابقا فى لقاءات بوزنيقة مما يدل على أن هناك اختلاف فى الأرضية التي انبث منها عمل اللجان فى المجلسين.

وتابع المشري، عليه نفيدكم بالتزامنا بما تم التوافق عليه سابقا وفى حالة رغبتكم فى إجراء أي تعديل فى المعايير والآليات فلا مانع لدينا من عقد المزيد من اللقاءات والتباحث للوصول إلى أرضية مشتركة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • يا ناس افهمو وضعكم القانوني . انتم عبارة عن مستشارين . تتعاملوا مع الامور كما لو انكم مشرعين !! . هذه فوضى غير مقبولة . كفوا عن انتحال صفة مشرع . لا علاقة لكم الا بالاشارة اذا تمت اسلشارتكم من جهة من الجهات .

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  • انتم من مخلفات الصخيرات المنتهى الصلاحيه مثل النؤتمر الشعبى العام ايام القذافى وانتم محتالين ونصابين يجب على النائب العام ان يأمر بالقبض عليكم فورا فلا يوجد سوى سلطة تشريعية واحدة هى مجلس النواب المنتخب من الشعب وهو من منح الثقة للحكومة وهو صاحب الحق الوحيد فى تعبين المناصب السيادية فقط

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  • اى حزعبلات لكم تمسحوا بها مؤخرتكم وتشمموها للحشرى يمكن يصحى من الغيبوبة فانتم بتلعبوا بالنار يااشرار ومكاتكم السجون او القبور

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