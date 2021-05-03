ليبيا
الدبيبة يستقبل وفدًا تركيًا رفيع المستوى
بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |
03 May, 2021
استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبدالحميد الدبيبة»، اليوم الإثنين، وفدا تركيا رفيع المستوى ضم وزير الخارجية السيد «مولود شاووش أوغلو»، ووزير الدفاع السيد «خلوصي أكار»، ورئيس الاستخبارات السيد «هاكان فيدان»، بحضور رئيس الأركان فريق أول «محمد الحداد»، ووزير الخارجية السيدة « نجلاء المنقوش».
وبحث اللقاء، تعزيز العلاقات بين البلدين، و سبل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الليبي و التركي.
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