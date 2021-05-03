ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

03 May, 2021

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبدالحميد الدبيبة»، اليوم الإثنين، وفدا تركيا رفيع المستوى ضم وزير الخارجية السيد «مولود شاووش أوغلو»، ووزير الدفاع السيد «خلوصي أكار»، ورئيس الاستخبارات السيد «هاكان فيدان»، بحضور رئيس الأركان فريق أول «محمد الحداد»، ووزير الخارجية السيدة « نجلاء المنقوش».

وبحث اللقاء، تعزيز العلاقات بين البلدين، و سبل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الليبي و التركي.