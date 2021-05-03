وفد أمني تركي يصل طرابلس في “زيارة مفاجئة”

في زيارة هي الأولى، منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، يصل وفد تركي يضم وزير الدفاع خلوصي أكار، ورئيس دائرة الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس هيئة الأركان يشار غولر، إلى طرابلس اليوم.

ولم تكشف وزارة الدفاع التركية، أي تفاصيل أخرى حول الزيارة أو مدتها.

وتأتي الزيارة بعد الجدل الذي أثارته تصريحات وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، في أن حكومة الوحدة الوطنية “مصممة” على انسحاب القوات التركية من البلاد.

من جهتها، لم تكشف حكومة الوحدة الوطنية، أي تفاصيل عن زيارة الوفد الأمني التركي إلى طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية