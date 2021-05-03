“مفوضية الانتخابات” تبحث آليات التعاون مع حركة الكشافة

بحث مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، آليات التعاون مع الحركة العامة للكشافة والمرشدات خلال الاستحقاق المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

وعقد الاجتماع، عضوا مجلس المفوضية رباب حلب وأبوبكر مردة مع ممثلي قطاع خدمة وتنمية المجتمع بالحركة العامة للكشافة والمرشدات، بحضور مدير إدارة التوعية الهادي القرقوطي، ورئيس قسم التدريب السيد عبدالباسط النفاثي، ومسؤول وحدة دعم المرأة سوزان حمي.

واستعرض الاجتماع، الذي انعقد بمقر المفوضية، ملف التعاون مع حركة الكشافة والمرشدات في مجال التوعية وحث المواطنين على المشاركة في التسجيل والاقتراع .

كما ناقش الاجتماع إطلاق برامج التوعوية الموجهة إلى فئات الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وكافة المكونات الثقافية، ووضع آليات للتنفيذ تنطلق مع انطلاق العملية الانتخابية المرتقبة.

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