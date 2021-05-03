ليبيا في المرتبة 165 حسب مؤشر حرية الإعلام

حلت ليبيا في المرتبة الخامسة والستين بعد المئة حسب مؤشر حرية الإعلام الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود لعام 20121.

وجاءت ليبيا متأخرة في المؤشر السنوي لحرية الصحافة العالمي الذي يقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنويا، وبحسب تقرير المنظمة فإن الصحافة تدفع ثمناً باهظاً للوضع الذي تعيشه ليبيا منذ عشر سنوات من حالة عدم الاستقرار على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفق تعبيرها.

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وأوضحت المنظمة في تقريرها السنوي أنها سجلت العديد من الانتهاكات بين عنف ورقابة وترهيب، مع وجود حالة من الإفلات من العقاب تجاه العنف والفظائع المرتكبة ضد الصحفيين ووسائل الإعلام، مشيرة إلى أنه مع قرب إجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر فإن ليبيا بحاجة ماسة إلى قوانين تكفل حرية التعبير وسلامة الصحفيين والحق في الوصول إلى معلومات موثوقة.