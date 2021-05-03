ميناء بنغازي: دخول خمس سفن بضائع وترقب وصول سفينة سيارات

أعلن ميناء بنغازي البحري دخول خمس سفن محملة ببضائع وسلع مختلفة وترقب دخول سفينة سادسة على متنها عدد 1177 سيارة قادمة من السوق الأوروبية.

وقال المتحدث بإسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي إن الميناء يشهد هذه الأيام حركة للسفن التجارية تزامنا مع حلول عيد الفطر حيث رست سفينة نقل الحاويات (ايجي كراون) وعلى متنها عدد 474 حاوية بضائع متنوعة وكذلك السفينة( أس فري) وعلى متنها عدد 348 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

وأكد الشهيبي أيضا رسو السفينة( ماكس ستابيلتي) وعلى متنها عدد 305 حاوية بضائع مختلفةوكذلك السفينة( اوكي اورتولاند) وعلى متنها عدد 190 حاوية بضائع متنوعة وأيضا السفينة( أم أس بي 1) وعلى متنها 2001 طن من أكياس الإسمنت و1300 طن من مادة الرخام.

وأكد الشهيبي أن الميناء ينتظر دخول سفينة لنقل السيارات وعلى متنها عدد 1177 سيارة قادمة من السوق الأوروبية.