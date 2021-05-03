أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن الوجود التركي في ليبيا قانوني وأن التعاون العسكري مع ليبيا تم بناء على طلب من الحكومة حينها في إشارة لحكومة الوفاق السابقة.

وجدد أوغلو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش في العاصمة طرابلس التأكيد على دعم حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي وأيضا دعم وحدة الأراضي الليبية.

وأشار إلى أنه يجري التشاور من أجل عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا وأنه جرى خلال هذه الزيارة بحث التعاون الاقتصادي والاستثمارات في ليبيا.

وشدد أوغلو على مواصلة تركيا دعم “الليبيين في السراء والضراء” وتكثيف الزيارات في الفترة القادمة” مقدما الدعوة للمنقوش للمشاركة في مؤتمر أنطاليا الدبلوماسي الذي تستضيفه مدينة أنطانيا في يوليو المقبل