مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي يتخذ جملة من القرارات في اجتماعه الخامس

عقد مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، اجتماعه العادي الخامس لسنة 2021م، لمناقشة بنود جدول الأعمال المعروض وبحضور كامل أعضاء المجلس والمدير العام .

وبحسب إيجاز صحفي للمجلس اليوم، قد تم خلال الاجتماع إستعراض الإجراءات المتخذة المقررة خلال الاجتماع الماضي وإطلاع المجلس عليها، كما تم معالجة عدد من المواضيع الخاصة بتسيير عمل الصندوق بما يضمن استمرار نشاطه على الوجه المطلوب واتخاذ جملة من القرارات بشأنها.

واتفق الحضور على ضرورة إعداد تقرير مفصل لمجلس الأمناء لاستعراض ما قام به المجلس خلال الفترة الماضية وطرح المشاكل التي يعاني منها الصندوق والمعالجات الواجبة في هذا الشأن .