إدارة المستشفى الجامعي طرابلس تهدّد بفصل الأطباء المعتصمين

وجّه المدير العام ومدير الشؤون الطبية بمستشفى طرابلس الجامعي ،الاثنين ،بيانا تحذيراَ للعناصر الطبية المتغيبة عن العمل طيلة الاسابيع الماضية ، الأمر الذي ترتب عليه تدني مستوى الخدمات التي تقدم للمرضى وتعرض حياتهم للخطر.

ودعت إدارة المستشفى كافة الأطباء إلى المعتصمين و الممتنعين عن العمل ،إلى إنهاء الاعتصام فورا و العودة للعمل وو إلا سيقع تطبيق الإجراءات التأديبية وفق اللوائح و القوانين و النظم المعمول بها ،والتي قد تصل إلى العزل من الوظيفة بإنهاء العقد.

ودخل أطباء مستشفى طرابلس الجامعي في إضراب بعد انهاء المهلة التي منحوها لإدارة المستشفى لأكثر من شهر لتسوية مرتباتهم المالية ،وقد أدعى دخول الأطباء في إضراب إلى شلل في الأقسام الطبية خاصة قسم الباطنة الذي يشكل العدد الأكبر من الأطباء الذين يعملون منذ 4 سنوات بدون مرتب و بدون مكافآت مالية .