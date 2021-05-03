ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

03 May, 2021

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير صباح اليوم الاثنين ،بمكتبه مع كايت إنجليش Kate English القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى ليبيا والوفد المرافق لها.

تناول الاجتماع العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشأنين المالي والاقتصادي، كما تطرق الاجتماع إلى التعاون بين مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوحدة الوطنية في مجالات النفط والكهرباء ومجابهة جائحة كورونا.

كما أبدت القائمة بالأعمال استعداد بلادها إلى تعزيز التعاون بين وحدة المعلومات المالية الليبية ونظيرتها في بريطانيا وفي مجال بناء القدرات.