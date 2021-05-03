مروان الدرقاش: استقبال وزير الدفاع التركي في طرابلس لا يليق بحليفنا القوي

أعرب مروان الدرقاش الناشط السياسي من مصراتة والمقرب من المفتي المعزول، عن استياءه من طريقة استقبال الوفد العسكري التركي برئاسة وزير الدفاع خلوصي آكار.

كتب الدرقاش على حسابه بموقع فيسبوك اليوم: “هل يُعقل .. وزير دفاع كان سبباً في منع سقوط طرابلس وحماية المدنيين وحليف قوي يتم استقباله بواسطة رئيس أركان؟.. هذا مؤشر سئ للغاية ورسالة سلبية للحليف التركي. رئيس الحكومة يتحمل المسؤولية الكبرى على هذا الخطأ الفادح”.

وفي وقت سابق اليوم، وصل وزير الدفاع التركي “خلوصي أكار” ورئيس الأركان العامة التركي يشار جولر، ورئيس الاستخبارات، إلى العاصمة طرابلس.

و استقبلهم رئيس الأركان المعين من قبل رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج “محمد الحداد” و آمر منطقة طرابلس العسكرية عبدالباسط مروان وآمر المنطقة الغربية أسامة جويلي، المعينين من قبل رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج.

وقالت وزارة الخارجية التركية، إن وفدا تركيا يضم وزير الخارجية ووزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس الاستخبارات وصل طرابلس اليوم.

أضافت الخارجية التركية: “الوفد سيناقش مع الجانب الليبي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية” على حد قولها.