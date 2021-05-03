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مروان الدرقاش: استقبال وزير الدفاع التركي في طرابلس لا يليق بحليفنا القوي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعرب مروان الدرقاش الناشط السياسي من مصراتة والمقرب من المفتي المعزول، عن استياءه من طريقة استقبال الوفد العسكري التركي برئاسة وزير الدفاع خلوصي آكار.

كتب الدرقاش على حسابه بموقع فيسبوك اليوم: “هل يُعقل .. وزير دفاع كان سبباً في منع سقوط طرابلس وحماية المدنيين وحليف قوي يتم استقباله بواسطة رئيس أركان؟.. هذا مؤشر سئ للغاية ورسالة سلبية للحليف التركي. رئيس الحكومة يتحمل المسؤولية الكبرى على هذا الخطأ الفادح”.

وفي وقت سابق اليوم، وصل وزير الدفاع التركي “خلوصي أكار” ورئيس الأركان العامة التركي يشار جولر، ورئيس الاستخبارات، إلى العاصمة طرابلس.

و استقبلهم رئيس الأركان المعين من قبل رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج “محمد الحداد” و آمر منطقة طرابلس العسكرية عبدالباسط مروان وآمر المنطقة الغربية أسامة جويلي، المعينين من قبل رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج.

وقالت وزارة الخارجية التركية، إن وفدا تركيا يضم وزير الخارجية ووزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس الاستخبارات وصل طرابلس اليوم.

أضافت الخارجية التركية: “الوفد سيناقش مع الجانب الليبي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية” على حد قولها.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • متخلف عقليا فالاتراك يامتناك اول من يحتقروا من يلعق حذا اردوغان الذى يدوس به الان الاخوان فى تركيا فبعد ان اوهمهم بقدرته على اعادة مرسى للقصر نراه الان يتودد لقاهر الخرفان السيسى ويقول ياسيسى امرك ياسيدى ويعرض عليه طرد الخرفان من تركيا ولكن السيسى يشترط تسليمهم لمصر ليذبحهم بمعرفته فاكار يا حمار يعاننى من الانكسار بعد ان فشل فى تحقيق حلم اردوغان باحتلال نفط ليبيا وغاز شرق المتوسط والان معزول ومنبوذ من الجميع فبعد ان كان كلب ترامب المطيع نرى الان بايدن يؤدبه ويعترف بمذابح الارمن واصبحت قبرص واليونان فى وصع اقوى منه الان فالخرفان وش فقر

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  • هذا منتهك كرامتك وليس حليف يا غبي هذا محتل غاشم وجوده في ليبيا إهانه لشرفاء وفخر للخونه من امثالك

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