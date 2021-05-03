ليبيا
المنقوش تدعو تركيا لإخراج القوات الأجنبية و المرتزقة
بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |
03 May, 2021
عقدت وزير الخارجية السيدة «نجلاء المنقوش» ، مؤتمرا صحافيا مشتركا مع وزير الخارجية التركي « مولود شاووش اوغلو» ، عقب اللقاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية.
وأشادت وزيرة الخارجية «نجلاء المنقوش» بدعم تركيا للقطاع الصحي في ليبيا في مواجهة كورونا، وأكدت على إقامة علاقات مميزة مع تركيا بما يخدم مصلحة البلدين.
كما دعت تركيا للتعاون فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومخرجات مؤتمر برلين بما في ذلك إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية في إطار دعم سيادة ليبيا.
من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي ، دعم بلاده حكومة الوحدة الوطنية، في سبيل المحافظة على أمن واستقرار ليبيا، و أوضح أن لقاءه مع رئيس الحكومة تضمن نقاشا حول مذكرة التفاهم البحرية و اختصاصاتها، و الخطوات المتخذة حيالها في المستقبل.
كما بين أن المحادثات تضمنت الآلية المناسبة لعودة الشركات التركية لاستئناف أعمالها في ليبيا.
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