ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

03 May, 2021

عقدت وزير الخارجية السيدة «نجلاء المنقوش» ، مؤتمرا صحافيا مشتركا مع وزير الخارجية التركي « مولود شاووش اوغلو» ، عقب اللقاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وأشادت وزيرة الخارجية «نجلاء المنقوش» بدعم تركيا للقطاع الصحي في ليبيا في مواجهة كورونا، وأكدت على إقامة علاقات مميزة مع تركيا بما يخدم مصلحة البلدين.

كما دعت تركيا للتعاون فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومخرجات مؤتمر برلين بما في ذلك إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية في إطار دعم سيادة ليبيا.

من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي ، دعم بلاده حكومة الوحدة الوطنية، في سبيل المحافظة على أمن واستقرار ليبيا، و أوضح أن لقاءه مع رئيس الحكومة تضمن نقاشا حول مذكرة التفاهم البحرية و اختصاصاتها، و الخطوات المتخذة حيالها في المستقبل.

كما بين أن المحادثات تضمنت الآلية المناسبة لعودة الشركات التركية لاستئناف أعمالها في ليبيا.