مؤسسة النفط تُسير قافلة معدات طبية إلى مستشفى ترهونة التعليمي

أخبار ليبيا 24

سيرت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، أمس الأحد، قافلة من المعدات الطبية لصالح مستشفى ترهونة التعليمي.

وبحسب بيان المؤسسة، شملت المعدات أجهزة الأشعة والتنفس، والعناية الفائقة والشاشات، والموجات فوق الصوتية والأسِرة الطبية للعناية الفائقة، بالإضافة إلى معدات المعامل وأجهزة الكشف المختلفة وحضانات الأطفال.

كما تضمنت القافلة أيضا مختبرات الدم والأثاث المكتبي والمساعدات الأخرى التي تم حصرها بعد زيارة فريق متخصص للمستشفى مسبقا، وتحديد الاحتياجات بشكل كامل.

وباشرت الشركة الموردة أعمال التركيب بشكل فوري؛ نظرا للحاجة الماسة إلى ذلك، وتقديم الخدمة إلى الأهالي بأسرع وقت ممكن، وفق البيان.

وحضر مراسم التسليم رئيس المجلس التسييري بالبلدية، محمد الكشر، ورئيس اللجنة بالمستشفى، الدكتور ظافر ساسي، ومدير عام المستشفى، عبدالسلام الشريدي، ومدير إدارة التنمية المستدامة المكلف إبراهيم سالم خليفة.