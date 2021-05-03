يان كوبيتش سيناقش غدا مع عقيلة صالح «الإسراع في إنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات»

أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيتش، أنه سيناقش خلال لقائه رئيس البرلمان عقيلة صالح، غدًا الثلاثاء، الإسراع في إنجاز القاعدة الدستورية، والقوانين الخاصة بالانتخابات، لضمان إجراءها نهاية العام الجاري.

جاء ذلك خلال استعراض كوبيتش، نتائج زيارته للمنطقة الشرقية خلال الأيام الماضية، مع عضوي المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، وموسى الكوني، صباح اليوم الإثنين، والتي تطرق خلالها لآليات توحيد المؤسسة العسكرية والتأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، وفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

فيما أشاد اللافي، بالجهود التي تبذلها البعثة لتحقيق الاستقرار في ليبيا وتأكيده استكمال توحيد مؤسسات الدولة، والعمل تحت مظلة المجلس الرئاسي، وفق البيان.

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وشهد اللقاء التأكيد على توحيد المؤسسة العسكرية، والاستمرار في دعم اللجنة العسكرية (5+5) للقيام بمهامها بالشكل المطلوب، الذي «سيفضي لافتتاح الطريق الساحلي وسحب القوات الأجنبية من على كامل التراب الليبي، بما يضمن استقرار البلاد، والمضي قدمًا نحو إجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يطمح إليه كل الليبيين».

وتطرق اللقاء الذي عقد في طرابلس للأوضاع في الجنوب الليبي، لاسيما الحدود الليبية التشادية بعد الأحداث التي شهدتها الجارة الجنوبية مؤخرًا، وكيفية تأمين الحدود لمنع أي خطر يهدد ليبيا، و«الذي لا يتم إلا عن طريق جيش موحد».

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