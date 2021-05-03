جماعة الإخوان في ليبيا تعلن تحولها إلى جمعية الإحياء والتجديد

أخبار ليبيا 24

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا تحولها إلى جمعية الإحياء والتجديد إيمانا منها بأن المدخل الحضاري للتغيير والنهضة هو العمل المجتمعي، للإسهام في قيام مجتمع مدني لا يضيق بالتنوع والاختلاف.

وقالت الجماعة المصنفة إرهابية وفق مجلس النواب في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بـ فيسبوك أمس الأحد “نعلن لكل الليبيين أن الجماعة قد انتقلت بتوفيق الله وعونه إلى جمعية تحمل اسم “الإحياء والتجديد”، إحياء بالدعوة إلى التمسك بمنهج الإسلام الوسطي وتعاليمه”.

وأفادت الجماعة الإرهابية إلى أن هذا التطور جاء عقب مؤتمري الجماعة العاشر والـ11، وبعد جولات من الحوار والبحث انتظم فيها أعضاء الجماعة في ورش عمل متعددة.

وأضافت الجماعة أن الجمعية ستؤدي رسالتها في المجتمع الليبي من خلال عملها الدؤوب في شتى مجالات العمل العام.

وأدعى البيان أنه خلال 10 سنوات “تعرضت جماعة الإخوان في ليبيا للتشويه والتزوير بغية إقصائها عن مجتمعها ونشر ظلال الشك حول أهدافها النبيلة”.