ليبيا الان

أوغلو: وجودنا في ليبيا قانوني وبحثنا عودة الشركات التركية للعمل

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن الوجود التركي في ليبيا قانوني وأن التعاون العسكري مع ليبيا ، وتم بناء على طلب من الحكومة حينها في إشارة لحكومة الوفاق السابقة.

وأضاف أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، في العاصمة طرابلس ، ندعم حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي وأيضا دعم وحدة الأراضي الليبية.

واستطرد وزير خارجية تركيا، أنه يجري التشاور من أجل عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا وأنه جرى خلال هذه الزيارة بحث التعاون الاقتصادي والاستثمارات في ليبيا، مشيرا إلى  مواصلة تركيا دعم “الليبيين في السراء والضراء” وتكثيف الزيارات في الفترة القادمة، مقدما الدعوة للمنقوش للمشاركة في مؤتمر أنطاليا الدبلوماسي الذي تستضيفه مدينة أنطانيا في يوليو المقبل.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • كيف يكون وجودكم قانوني في ليبيا يا بقم اذا كان الحكومه التي فرطت في سيادة ليبيا هي حكومه غير شرعيه بل مغتصبه للسلطه بتواطؤ الأمم المتحده ضد البرلمان والحكومه الشرعيه في ذاك الوقت

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  • انت تعلم ان الاتفاقية لا شرعية لها . وانه ينقصها التصديق عليها من السلطة التشريعية . ولهذا فان البرلمان التركي صادق عليها . اما الجانب الليبي فلم يصادق البرلمان . كما حدث في تركيا . وهي وان كانت حكومة معترف بها دوليا لكن الاتفاقيات يشترط فيها مصادقة السلطات التشريعية . ولهذا صادق البرلمان التركي عليها . مع وجود حكومة معترف بها دوليا .
    انت تعرف هذا جيدا اكثر مني . ولكن تحاول استغفال الجمهور .
    اقول لك لا نحن لا تنطلي علينا كل انواع الخداع . نعم بعضها يمكن .

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