أوغلو: وجودنا في ليبيا قانوني وبحثنا عودة الشركات التركية للعمل

زعم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن الوجود التركي في ليبيا قانوني وأن التعاون العسكري مع ليبيا ، وتم بناء على طلب من الحكومة حينها في إشارة لحكومة الوفاق السابقة.

وأضاف أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، في العاصمة طرابلس ، ندعم حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي وأيضا دعم وحدة الأراضي الليبية.

واستطرد وزير خارجية تركيا، أنه يجري التشاور من أجل عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا وأنه جرى خلال هذه الزيارة بحث التعاون الاقتصادي والاستثمارات في ليبيا، مشيرا إلى مواصلة تركيا دعم “الليبيين في السراء والضراء” وتكثيف الزيارات في الفترة القادمة، مقدما الدعوة للمنقوش للمشاركة في مؤتمر أنطاليا الدبلوماسي الذي تستضيفه مدينة أنطانيا في يوليو المقبل.