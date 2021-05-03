سفير إيطاليا لدى ليبيا: اتخذنا خطوات عملية للبدء في إنجاز طريق أمساعد رأس أجدير

أخبار ليبيا 24

عقد وزير النفط والغاز، بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، اليوم الإثنين، مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جيوزيبي بتشينو.

وبحسب بيان الوزارة، بحث الاجتماع مجالات التعاون بين وزارة النفط والغاز والشركات الإيطالية خاصة الطريق الساحلي الرابط من مساعد إلى رأس إجدير.

كما أفاد السفير الإيطالي بأنهم فعلياً أتخذوا خطوات عملية للبدء في إنجاز هذا الطريق وأن هناك ضغط كبير على السفارة لأنها الوحيدة في ليبيا التي تمنح تأشيرات شنغن.

وتناول الاجتماع أيضاً موضوعات تهم الاتحاد الأوروبي، خاصة موضوع الحدود البحرية بين الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وموقف الاتحاد الأوروبي من بعض الخلافات بين دول البحر الأبيض المتوسط بخصوص المياه الاقتصادية.