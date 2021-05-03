«نفوسة» تساهم في صيانة البئر الزراعية بمنطقة حزوة

ساهمت شركة نفوسة للعمليات النفطة فى صيانة البئر الزراعية بمنطقة حزوة، والواقعة داخل حقل شمال الحمادة بمنطقة التعاقد رقم 47 التابع لشركة نفوسة للعمليات النفطية.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إن هذه المساهمة تأتي ضمن برنامج التنمية المستدامة وتقديم بعض الخدمات الضرورية فى نطاق عمليات الشركة.

ووفق البيان، تم تكليف إحدى الشركات المحلية العاملة مع شركة نفوسة، بتوفير الفريق الفنى والآليات اللازمة لاستبدال المضخة الغاطسة بالبئر، وبشكل عاجل لتوفير المياه لأهالى المنطقة.

وأكد البيان أن بئر حزوة الزراعية تعتبر مصدرا رئيسيا للمياه بالمنطقة الرعوية الشاسعة.

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