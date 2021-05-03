الرضا يبحث ملف تدريب الخريجين والباحثين عن عمل في سرت

اجتمع وزير العمل والتأهيل، علي العابد الرضا، بعميد المجلس التسييري لبلدية سرت، ومديري الأمن، ومكتب العمل بالبلدية، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بتأهيل وتدريب الخريجين والباحثين عن العمل، إضافة إلى بحث ملف تنظيم وحصر العمالة الوافدة في سرت وخطة عمل الوزارة التي ستنفيذها في المدة القريبة القادمة.
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قناة ليبيا
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