المنقوش تدعو تركيا لـ«التعاون في إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية»

دعت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، تركيا للتعاون في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا بما في ذلك إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو، عقب لقاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وفق بيان لوزارة الخارجية اليوم.

وفيما أشادت المنقوش بدعم تركيا للقطاع الصحي في ليبيا في مواجهة كورونا، أكدت ضرورة إقامة علاقات مميزة مع أنقرة بما يخدم مصلحة البلدين.

ودعت المنقوش تركيا للتعاون فيما يتعلق بـ«تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومخرجات مؤتمر برلين، بما في ذلك إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية في إطار دعم سيادة ليبيا».

من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي، دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية، في سبيل المحافظة على أمن واستقرار ليبيا، موضحا أن لقاءه مع الدبيبة تضمن نقاشا حول مذكرة التفاهم البحرية و اختصاصاتها، والخطوات المتخذة حيالها في المستقبل.

كما بين أن المحادثات تضمنت الآلية المناسبة لعودة الشركات التركية لاستئناف أعمالها في ليبيا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا