اللافي: جماعة الإخوان يدها ملوثة بالدم الليبي فقد كانت حليف لكل التنظيمات الإرهابية

ليبيا – قال المحلل السياسي محمد جبريل اللافي إن الليبيين اعتادوا على مثل هذه المناورات الفاشلة من جماعة الإخوان التي أساس فكرها متطرف، مشيرًا إلى أن هذا الفكر لم يستطيع إقناع أحد بمنهجيته وعقيدته.

اللافي أشار في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” إلى أن هذه الجماعة بعد أن ثبتت فشلها في الوصول للسلطة من خلال صناديق الاقتراع، والآن تحاول أن تسوق نفسها على أنها الوكيل الوحيد للدعوة الإسلامية، وهي الوحيدة التي تتحكم في الدعوة الإسلامية كنوع من الضغط على الليبيين بأن من يخالفهم قد يقع في خطأ مخالفة الشرع.

وتابع اللافي بالقول: “بيان الإخوان يحاول أن يسوق بشكل مضلل ومزور بأنهم تعرضوا لتشويه، إلا أن الحقيقة عكس ذلك تمامًا، فالكل شاهد تصريحات مباشرة من عناصر تنظيم الإخوان اعترفوا بأنهم كانوا داعمين لنمو جماعات متطرفة في ليبيا، كما أن قنواتهم التلفزيونية تعج بتصريحات لقيادات الإخوان تثني على مجالس إرهابية متحالفة مع أنصار الشريعة وأنصار القاعدة”.

كما لفت إلى أن تنظيم الإخوان يده ملوثة بالدم في ليبيا فكل التنظيمات الإرهابية، التي قاتلت الشعب الليبي كان الإخوان حليفًا لها باعتراف قادته، حيث إنه ليس هناك تصريح واحد يدين أعمال تنظيم القاعدة وأنصار الشريعة.

وأوضح أن البيان يعكس قدرة هذا التنظيم المتطرف على المراوغة وكيف أن آلته الإعلامية تعمل لتجميل صورته، ولكنه لم يكن واعيًا بأن الشعب الليبي البسيط اكتشف كل هذه الألاعيب ولم يكرر خطأه بانتخابه مرة أخرى، بحسب قوله.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية