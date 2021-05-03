ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

03 May, 2021

حضرت معالي وزيرة العدل “حليمة إبراهيم عبدالرحمن” اليوم الاثنين ،مراسم إستلام النائب العام الأستاذ “الصديق الصور” من سلفه الأستاذ “إبراهيم مسعود” القائم بأعمال النائب العام سابقا، وحضر المناسبة السادة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وعدد من رؤساء وأعضاء النيابات ومدراء الإدارات بالوزارة .

وألقت الوزيرة كلمة هنأت فيها “الصديق الصور” على حصوله ثقة المجلس الأعلى للقضاء ومجلس النواب بتسميته نائبا عاما، كما أشادت فيها بالجهود التي قام بها القائم بأعمال النائب العام السابق . وأكدت أن وزارة العدل على استعداد للعمل مع مكتب النائب العام لأجل إرساء دعائم العدالة وحماية المجتمع من الجريمة، كما أهدت معالي الوزيرة للمستشار “إبراهيم مسعود” درع تذكاري بهذه المناسبة .