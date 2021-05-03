ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

03 May, 2021

استقبلت وزيرة العدل “حليمة ابراهيم عبدالرحمن” اليوم الإثنين بديوان الوزارة “عماد السائح” رئيس المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات، ورحبت الوزيرة في مستهل اللقاء برئيس المفوضية وشددت على أهمية الدور الذي تقوم به لضمان ممارسة المواطنين لحقهم في الانتخابات .

وناقش الاجتماع أوجه التعاون بين الوزارة والمفوضية و لاسيما فيما يتعلق بالإستعدادات للإستحقاق الإنتخابي القادم نهاية العام، كما ناقش الإجتماع الإطار القانوني للإنتخابات والآليات المتبعة وسبل تطويرها بما يتماشى والمعايير الدولية.

كما تم التأكيد على أهمية تدريب القضاة على ممارسة الرقابة القضائية على الإنتخابات والنظر في الطعون الإنتخابية.