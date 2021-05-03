الطويل ينفي توقف العمل بمنظومة بيع الدولار للأغراض الشخصية

ليبيا – نفى مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد مختار الطويل ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توقف العمل بمنظومة بيع الدولار للأغراض الشخصية بقيمة 10 آلاف دولار للفرد في المصارف التجارية.

الطويل وفي تصريح لقناة “ليبيا 218” أوضح أن المنظومة تعمل كعادتها في المصارف التجارية وما زالت تستقبل وتمرر المعلومات.

يُشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي شرع في بيع النقد الأجنبي عبر المصارف للمواطنين والتجار منذ يناير الماضي بسعر الصرف المحدد للدولار بقيمة 4.48 دينار، ومنح على إثرها اعتمادات لأصحاب شركات عامة وخاصة لتغطية الخدمات والسلع للسوق المحلية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية