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سميو: ننتظر كميات من لقاح كورونا ..وستصل 107 آلاف جرعة من استرازنيكا وفق الوعود

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو أن حملة التطعيم المضاد لفيروس كورونا متواصلة.

سميو وفي تصريح نقلته قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أمس الأحد، أوضح أنهم ينتظرون الإفراج عن اللقاح الصيني الأحد من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية للبدء في توزيعه.

وأضاف: المراكز التي انتهت من مخصصاتها من اللقاح ستشرع في استلام المخصصات الأخرى حال الإفراج عن اللقاح الصيني، مشيرًا إلى أن مناطق الشرق والجنوب استلمت مخصصاتها بعد المنطقة الغربية.

سيمو اختتم بالقول: إن من ينتهي من الكمية المتوفرة لديه يتوقف إلى حين إمداده باللقاح الصيني، مؤكدًا أنهم ينتظرون كميات أخرى من التطعيمات، وستصل 107 آلاف جرعة من اللقاح الإنجليزي استرازنيكا وفق الوعود.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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