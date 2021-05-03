وزيرة العدل لـ كوبيش: سنتخذ خطوات لأجل إطلاق سراح المعتقلين وإنهاء السجون الخارجة عن القانون

ليبيا – استقبلت وزيرة العدل بحكومة الوحدة حليمة عبدالرحمن أمس الأحد يان كوبيش المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بحضور مدير إدارة العلاقات والتعاون بالوزارة وأمين عام اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.

كوبيتش أعرب بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العدل عن سعادته بزيارة الوزارة وأن يلتقي بأول سيدة ليبية تتولى وزارة العدل، مؤكدًا على وجود مجالات كثيرة للعمل المشترك بين البعثة والوزارة، وعلى رأسها قضايا حقوق الإنسان وإنهاء حالات الاحتجاز غير القانوني وتفعيل مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وكذلك العمل المطلوب لإنجاح الاستحقاق الانتخابي نهاية هذا العام.

من جانبها، أكدت الوزيرة على الدور المهم الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من دعمها للمؤسسات الوطنية في هذه المرحلة، مشددةً على أن الوزارة تولي موضوع حقوق الإنسان أهمية كبرى، وأن هناك خطوات ستتخذ قريبًا لأجل إطلاق سراح المعتقلين، وإنهاء السجون الخارجة عن القانون، مشيدة في الوقت ذاته بتعزيز دور المرأة و مشاركتها في الحياة السياسية.

كما نوهت الوزيرة على أهمية مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، من خلال إنشاء المفوضية الوطنية للمصالحة والتي ستعزز الجهود لتحقيق هذا المطلب الوطني، وإلى تطلعها للعمل مع البعثة الأممية من أجل تعزيز التعاون الفني ورفع قدرات أعضاء الهيئات القضائية في مجال الطعون الانتخابية والإشراف القضائي على الانتخابات.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية