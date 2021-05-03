بريطانيا تبدي استعدادها للوقوف مع ليبيا في المجال الصحي ودعمه وتطويره

ليبيا – التقى وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي بمكتبه أمس الأحد القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة كيت إنجليش؛ بحضور مكتب التعاون الدولي ومستشاري الوزير، حيث جرى الحديث حول وضع الجائحة بالبلدين وكذلك الوضع الصحي بشكل عام، وإمكانية التعاون في المجال الصحي.

كيت أكدت بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة أن بلادها على استعداد للوقوف مع ليبيا في المجال الصحي، وبأنهم داعمون لتطوير القطاع الصحي ومستعدون للتعاون.

وأثنت على دور وزير الصحة في هذه الظروف، وأنهم يأملون أن يقدمو دعمًا للقطاع عن طريق وزارة الصحة.

هذا وقد شكر وزير الصحة كيت على رغبتهم في دعم القطاع الصحي، وأن ليبيا تفتح أبوابها للتعاون في شتى المجالات والتخصصات المختلفة سواء كانت تدريب أو مشاركة أو تعاون.

كما نوه في اجتماعه على ضرورة تعزيز الصحة النفسية وأهميتها، خصوصًا بعد فترة من عدم الاستقرار التي مرت بها البلاد، معتبرًا أن الصحة النفسية هي حجر زاوية في بناء قدرات مؤهلة.

ومن جانبها أكدت كيت على اهتمامهم بالتعاون مع ليبيا وأن ليبيا لديها علاقة تاريخية مميزة مع بريطانيا، وأنهم سيطّلعون على رؤية الوزير في برنامج توطين العلاج بالداخل، وإمكانية توطين الخبرات داخل المؤسسات الطبية الليبية، وذلك بإرسال خبراء متخصصين في هذا المجال.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية