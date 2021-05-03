اللافي يلتقي وجهاء وأعيان بلدية الجميل

ليبيا – التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي بعدد من وجهاء وأعيان بلدية الجميل، بحضور وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، ومستشار المجلس الرئاسي محمد سيالة.

الوجهاء والأعيان ناقشوا بحسب المكتب الإعلامي لنائب رئيس المجلس موضوع الانتخابات البلدية، بعد دراسة مقترح البلديتين الذي تقدموا به لوزارة الحكم المحلي، والذي سيتم بعد تحديد الحدود الإدارية بين البلديتين المقترحتين من قبلهم.

بدوره، أشار اللافي إلى زيارته لمدينة الجميل في فبراير الماضي التي التقى من خلالها مكوناتها الاجتماعية وتم مناقشة كل ما يتعلق بأوضاع المواطنين وتوفير الخدمات لهم. اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية