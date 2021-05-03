شركة نفوسة تسهم في صيانة البئر الزراعي بمنطقة حزوة

أعلنت شركة نفوسة للعمليات النفطة المساهمة فى صاينة البئر الزراعى بمنطة حزوة الواقع داخل حقل شمال الحمادة بمنطقة التعاقد رقم 47 التابع لشركة نفوسة للعمليات النفطية.

وأكدت شركة نفوسة للعمليات النفطية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه تم تكليف إحدى الشركات المحلية العاملة مع شركة نفوسة بتوفير الفريق الفنى والآليات اللازمة لاستبدال المضخة الغاطسة بالبئر وبشكل عاجل لتوفير المياه لأهالى المنطقة .

وبينت شركة نفوسة أن بئر حزوة الزراعى مصدر رئيسى للمياه بالمنطقة التي تعتبر رعوية شاسعة لافتة إلى أنها قامت بصيانة البئر ضمن برنامج التنمية المستدامة وتقديم بعض الخدمات الضرورية فى نطاق عمليات الشركة