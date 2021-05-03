الحويج يبحث مع مراقبي الاقتصاد والتجارة بالمنطقة الشرقية المشاكل والعراقيل التي تواجه عملهم

ليبيا – اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج أمس الأحد في مدينة بنغازي مع مراقبي الاقتصاد والتجارة بالمنطقة الشرقية، بحضور سهيل بوشيحة ومديري الإدارات والمكاتب بالوزارة وعدد من الجهات التابعة، وذلك لبحث سُبل دعم المراقبات وتمكينها من أداء عملها المناط بها.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل المراقبات، وبحث عدد من المقترحات التي تساهم في معالجتها وتحسين أدائها بالمناطق التابعة لها.

وأشار الوزير إلى أن دعم المراقبات يأتي ضمن خطة عمل الوزارة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوطين الصناعات، ودعم المشروعات الزراعية والصناعية بالمناطق، لتنظيم معارض متخصصة بالتعاون مع مركز تنمية الصادرات

وطالب وزير الاقتصاد والتجارة المراقبات بإعداد تقارير تتضمن دراسة للموارد الزراعية والصناعية والخدمية بالمناطق التابعة لها، ووضع خطة عمل لتنميتها وتطويرها والمشاركة في تنفيذ الخارطة الاستثمارية لتفعيل المصانع المتوقفة، من خلال الاستثمار مع القطاع الخاص.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية