نائب رئيس الحكومة: ملتزمون بتزويد وإيصال الوقود للجنوب الليبي

التقى نائب رئيس الحكومة اليوم 3 مايو 2021 مع رئيس لجنة الإدارة لشركة البريقة لتسويق النفط المهندس إبراهيم أبوبريدعة.

الإجتماع الذي احتضنته صالة الإجتماعات بمقر الشركة بطريق المطار طرابلس و الذي حضره كلا من السادة المستشارين لنائب رئيس الوزراء و عضو لجنة الإدارة للتزويد والخدمات و عضو لجنة الإدارة للعمليات والصحة والسلامة والبيئة وعبر الدائرة المغلقة عضو لجنة الإدارة للتجارية والمالية وعضو لجنة الإدارة للهندسة وتقنية المعلومات وحضره كذلك مدير عام العمليات للمناطق الجنوبية و الغربية ومدير عام الإدارة التجارية ورؤوساء مجالس ومدراء شركات التوزيع (الشرارة الذهبية-الراحلة-ليبيا نفط-والطرق السريعة ).

استهل الإجتماع رئيس لجنة الإدارة بكلمة رحب فيها نائب رئيس الوزراء و الحضور وأكدوا على إن هذا الإجتماع جاء لوضع الحلول والطرق الكفيلة التي تحيل دون وصول المنتجات النفطية إلى الجنوب وان ما هذا الاجتماع الا لشعور الجميع بالمسئولية تجاه أهلنا ومواطنينا بالجنوب الحبيب والمساهمة لرفع المعاناة عليهم مطالبا شركات التوزيع بضرورة التعاون مع شركة البريقة لأنها مسئولية تضامنية تتطلب تكاثف الجميع وتعاونهم في تحديد الكميات المطلوبة والمحطات العاملة حتى يصل الوقود إلى مستحقيه.

ألقى بعدها نائب رئيس الوزراء كلمته الذي أكد فيها ان الجنوب جزء لا يتجزء من الوطن ويجب تظافر جهود الجميع في حل مشاكله حتى ينعم مواطنيه بكافة حقوقهم .

كما تطرق الى ضرورة معرفة الخلل ووضع ضوابط وإجراءات صارمة لردع المخالفين والتعاون في التوزيع والمتابعة للقضاء على الظواهر السلبية من نقص الوقود وتهريبه والمتاجرة به.

وأكد انه لن يدخر جهداً في الوقوف على هذا الملف ومتابعته والعمل والتنسيق مع الجهات السيادية والأمنية في إيجاد الوسائل الكفيلة لوصول الوقود إلى كافة مناطق الجنوب.

واتفقت كلمات الحضور لشركات التوزيع و مدراء الإدارات على ضرورة مراقبة محطات الوقود ووضع عقوبات ضد المحطات الغير ملتزمة وإلى اعتماد المحطات العاملة وتحديد الكميات المطلوبة وتوزيعها وتوفير المولدات بالمحطات لتجنب انقطاعات الكهرباء وشدد الجميع في ختام اجتماعهم على ضرورة تفعيل الجانب الأمني ومراقبة الطرقات لحماية السائقين ومركباتهم.