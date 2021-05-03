ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

03 May, 2021

دعت السفارة الأميركية في ليبيا ،في بيان لها اليوم الاثنين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة ، إلى ضرورة الحفاظ على سلامة الصحفيين الليبيين.

وقالت السفارة، إن عددًا كبيرا جدًّا من الصحفيين يتعرضون للمضايقة والسجن وحتى القتل المأساوي؛ بسبب قيامهم بعملهم في أي مكان حول العالم ،مطالبة الحكومات بمحاسبة أولئك الذين يستهدفون الصحفيين.