سفير إيطاليا: سفارتنا الوحيدة في ليبيا التي تمنح تأشيرة شنغن

أكد سفير الإيطالي لدى ليبيا جيوزيبي بتشينو، خلال لقائه وزير النفط والغاز، محمد إمحمد عون أن هناك ضغط كبير على السفارة لأنها السفارة الوحيدة في ليبيا التي تمنح تأشيرات شنغن

وبين المكتب الإعلامي لوزارة النفط أن السفير الإيطالي أكد خلال لقائه وزير النفط بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس أنهم فعلياً أتخذوا خطوات عملية للبدء في إنجاز الطريق الساحلي الرابط من مساعد إلى رأس إجدير.

وبحث الجانبين المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومجالات التعاون بين وزارة النفط والغاز والشركات الإيطالية كما جرى التباحث حول موضوع الحدود البحرية بين الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وموقف الإتحاد الأوروبي من بعض الخلافات بين دول البحر الأبيض المتوسط بخصوص المياه الإقتصادية.