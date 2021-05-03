“الدولة الاستشاري” يبحث خلافاته مع “النواب” ويصوت على “أبورزيزة” رئيسا للمحكمة العليا

عقد مجلس الدولة الاستشاري برئاسة “خالد المشري”، اليوم الاثنين، جلسته العادية “الثالثة والستين”، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وبحسب إيجاز صحفي للمجلس، تباحث المجتمعون في الجلسة آخر التطورات السياسية المتعلقة بالبلاد، كما تم خلال الجلسة التصويت على مرشَّح الجمعية العمومية للمحكمة العليا المستشار “عبدالله أبورزيزة”، رئيساً لمنصب المحكمة العليا حيث تَم قبول تعيينه لهذا المنصب، كما تم مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالمسار الدستوري، بالإضافة إلى بحث أرضية مشتركة مع مجلس النواب بشأن التوافق على باقي المناصب السيادية.