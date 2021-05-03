أبوجناح يبحث مع الكبير خطة «المركزي» لإيصال السيولة للمنطقة الجنوبية

ناقش نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح مع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير الاثنين خطة مصرف ليبيا المركزي في توفير وايصال السيولة للمنطقة الجنوبية.

وقالت الصفحة الرسمية للمصرف المركزي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن هذا اللقاء «يأتي هذا اللقاء في إطار التعاون بين مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوحدة الوطنية».

كما اجتمع الكبير بمكتبه مع مدراء الإدارات المعنية لمتابعة تنفيذ خطة مصرف ليبيا المركزي بشأن توفير السيولة النقدية وايصالها إلى كافة مناطق ليبيا بالتنسيق مع المصارف التجارية.

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