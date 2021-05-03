“أجديد” يترأس أعمال الاجتماع الأول للجنة مواجهة الهجرة غير الشرعية

ترأس وزير الدولة لشؤون الهجرة ورئيس اللجنة العليا لمكافحة الهجرة غير الشرعية «اجديد معتوق اجديد»، أعمال الاجتماع الأول للجنة المشكلة وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2021م، بحضور السادة أعضاء اللجنة.

وأكد الوزير خلال الاجتماع، على ضرورة العمل برؤية مشتركة بين مختلف القطاعات لوضع استراتيجية من شأنها الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتداعياتها على الأمن القومي لليبيا، لافتا إلى أهمية أن تراعي الجوانب الإنسانية للمهاجرين.

وخلص الاجتماع، إلى إقرار عدد من التوصيات لدعم الجهود المبذولة لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية.