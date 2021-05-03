وفد وزاري يحيي عيد العمال في راس لانوف

أحيت وزارة العمل والتأهيل عيد العمال الذي يوافق الأول من مايو من كل عام، واختارت هذه المرة أن يكون الاحتفال بمسرح شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز، بحضور وزراء العمل والتأهيل، والنفط والغاز، والبيئة، والصناعة والمعادن، إضافة للشؤون الاجتماعية، ومسؤولين آخرين.

وتضمن برنامج الحفل كلمات بالمناسبة شكر وتقدير وإشادة بالجهود، كما وعد الوفد الوزاري بتذليل كافة الصعوبات التي تواجه سير العمل في قطاع النفط خاصة، والقطاعات الأخرى.

ويأتي حفل التكريم لقاء ما تبذله الحركة العمالية في البلاد من عطاء للرفع من اقتصاد البلد والمساهمة في تقديم الخدمات لمواطنيه في ظروف صعبة مرت بها البلاد، وتكاد تكون الأصعب في تاريخ ليبيا الحديث وتحديدا قطاع النفط.

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