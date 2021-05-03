المنقوش تطالب تركيا باتخاذ خطوات لتنفيذ كل بنود مخرجات برلين وقرارات مجلس الأمن

أخبار ليبيا24

طالبت، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، تركيا باتخاذ خطوات لتنفيذ كل بنود مخرجات برلين وقرارات مجلس الأمن خاصة والتعاون فيما بإنهاء وجود القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية حفاظًا على سيادة الليبيين.

أتى ذلك، خلال مؤتمر صحفي مشترك في طرابلس موع نظيرها التركي، جاويش أوغلو، اليوم الإثنين.

وأكدت المنقوش، أن حكومة الوحدة حريصة على إقامات علاقات وشراكات اقتصادية وتنموية مميزة مع تركيا في إطار تبادل المصالح المشروعة بين البلدين في إطار الاحترام والتعاون المشترك.

وجددت المنقوش التزام حكومة الوحدة بخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، وصولا لانتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول نهاية هذا العام.