الدول السبع الكبرى تبحث الوضع في ليبيا

يعقد وزراء خارجية الدول السبع الصناعية الكبرى اجتماعا في لندن يتضمن بحث عدد من الملفات بينها الأوضاع في ليبيا.

وبينت مذكرة صدرت عن وزارة الخارجية الإيطالية أن أجندة الاجتماع الوزاري تشمل: الأوضاع في ليبيا وأفغانستان وسورية والنووي الايراني، فضلا عن مكافحة الارهاب في القرن الافريقي ومنطقة الساحل، والعلاقات مع الاتحاد الروسي والاوضاع في بيلاروسيا وأوكرانيا وغرب البلقان بحسب وكالة آكي.

ويعد الاجتماع الذي بدأ اليوم الاثنين ويتواصل حتى الاربعاء هو أول اجتماع حضوري لوزراء خارجية دول مجموعة السبع منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19، حيث عقد اخر اجتماع حضوري في أبريل 2019 في دينار وسان مالو بشمال غرب فرنسا. ومع انتشار فيروس كورونا وما حتمه من تدابير تباعد، جرت المحادثات منذ ذلك الحين عبر الفيديو.

وينضم للاجتماع ممثلون عن الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة.