صالح إبراهيم: القرار الليبي أصبح مرتهنا للخارج منذ 2011

رأى الأكاديمي الليبي صالح إبراهيم، أن القرار الليبي أصبح مرتهنا للخارج منذ 2011 عندما تم وضع ليبيا تحت البند السابع.

وقال إبراهيم في حوار خاص لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، “إن الإرادة الوطنية أصبحت مغيبة وأن كل ما حدث منذ 2011 وحتى الآن ما هو الا تجسيدا للصراع الإقليمي والدولي بوجوه محلية”، لافتا إلى ضرورة العمل على توحيد المؤسسة العسكرية والمنظومة الأمنية والحد من التدخل الخارجي وتحقيق التوافق المجتمعي والمصالحة الوطنية بين الشعب الليبي… وإلى نص الحوار

– القرار الليبي أصبح مرتهنا للخارج منذ 2011.

– ما يجري في ليبيا هو صراع على النفوذ والمصالح.

– مشكلة ليبيا هو انقسام المجتمع الدولي حولها وتدخله الفاضح في شؤونها.

– صوت الدول التي لها مرتزقة في ليبيا أقوى من صوت اللجنة العسكرية.

بداية.. كيف تقيم تطورات الأوضاع في ليبيا؟

القرار الليبي أصبح مرتهنا للخارج منذ 2011 عندما وضعت ليبيا تحت البند السابع وهي مازالت كذلك حتى اليوم، ولهذا فأن الإرادة الوطنية مغيبة وكل ما حدث منذ ذلك الوقت وحتى الآن ما هو الا تجسيدا للصراع الإقليمي والدولي بوجوه محلية.

ما قراءتكم بشأن تجدد الجدل حول المناصب السيادية؟

أن محاولة تطبيق سيناريو المحاصصة التي طبقت في لبنان خلال مؤتمر الطائف بين المسيحيين والشيعة والسنة ومحاولة تطبيقه في ليبيا غير ممكن، وكذلك محاولة تطبيق النموذج العراقي، لأن ليبيا لا يوجد بها عرب وأكراد، كما أن ليبيا لا توجد بها مشكلة العلمانيين والإسلاميين كما هو في تونس، فابتدع سيناريو المناصب السيادية والمحاصصة الرأسية والأقاليم الجغرافية حتى تستمر ليبيا كدولة فاشلة كما هو حال لبنان والعراق وتونس اليوم.

ماذا بشأن ملامح الأزمة حول الدستور؟

أنا لا اعتقد أن هناك جدية لتنظيم انتخابات في ليبيا من قبل الأمم المتحدة والدول الإقليمية والجهات الدولية الفاعلة في الملف الليبي، لأن ما يجري في ليبيا هو صراع على النفوذ والمصالح وهذه لن تتحقق إذا ما تمت انتخابات نزيهة ولهذا كل ما يقال عن الأزمة الدستورية والمناصب السيادية وفتح الطريق الساحلي كلها قنابل موقوتة لتفجير أية محاولة لإعادة السيادة الليبية.

برأيك.. هل تحاول البعثة الأممية فرض ترضيات معينة؟

نعم أنا اعتقد أن الأمم المتحدة لم تنجح ولو مرة واحدة في حل نزاع يشبه النزاع الليبي، لأن تلك الأزمات هي أزمات مصطنعة ولهذا فأن تلك الدول المسؤولة عن الصراع الليبي تمارس نظرية إدارة المشكلة الليبية بالأزمة لا إدارة الأزمة.

ما دور المجتمع الدولي في إنقاذ المسار السياسي؟

مشكلة ليبيا هو انقسام المجتمع الدولي حول ليبيا وتدخله الفاضح في شؤونها الداخلية.

إخراج المرتزقة وأزمة الطريق الساحلي.. ما تقييمكم لجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في هذا الملف؟

اعتقد أن العمود الفقري لحل الأزمة الليبية هي اللجنة العسكرية، وأنا أرى أن هذه اللجنة مازالت رهينة لإرادة الفرقاء السياسيين في ليبيا، والذين هم بدورهم رهينة الدول الإقليمية والدولية المتدخلة في الشأن الليبي، ولهذا فشلت هذه اللجنة حتى الآن في فتح الطريق الساحلي فكيف لها أن تنجح في فتح طريق المصالحة والسلام للشعب الليبي. ان صوت الدول التي لها مرتزقة في ليبيا أقوى من صوت اللجنة العسكرية.

ما تأثير الأحداث في تشاد على ليبيا؟

وجود دولة متماسكة في الجزائر وتشاد أحال دون توطين المهاجرين في الجنوب الليبي وتأسيس ليبيا السوداء، وشكلت كلتا الدولتين عقبة في طريق فصل الجنوب الليبي بحجة حقوق الطوارق والتبو لأن هذه الحجج ستمزق الجزائر وتشاد، ولهذا كان لابد من دعم الحراك في الجزائر واغتيال ديبي وخلق فوضى في تشاد وهكذا دفع بمرتزقة أوروبا من المسلحين التشاديين في ليبيا إلى تخريب تشاد والبدء في تأسيس ليبيا السوداء أو ليبيا الجنوبية أو دولة المهجرين، وما خروج السفير الأمريكي والتحدت عن حقوق السكان الأصليين الا حلقة من حلقات هذا السيناريو.

ما العراقيل المحتملة أمام الانتخابات القادمة؟

إذا لم تتوحد المؤسسة العسكرية والمنظومة الأمنية بما فيها جهاز الشرطة ليستتب الأمن الداخلي وننجح في الحد من التدخل الخارجي ويصل الليبيين إلى توافق مجتمعي يقود إلى مصالحة وطنية تؤدى للموافقة على نتائج هذه الانتخابات فأنه حتى وأن جرت الانتخابات فأنها لن تختلف عن سابقاتها.