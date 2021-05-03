وزير الدولة للشؤون الاقتصادية يبحث مع سفير روما عودة الشركات الإيطالية

التقى اليوم الإثنين الموافق 3 مايو 2021 بمقر ديوان مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس “سلامة الغويل ” وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مع السفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو” حيث أكد الوزير على أهمية دور إيطاليا والاتحاد الأوروبي في دعم حكومة الوحدة الوطنية للوصول بنجاح إلى انتخابات ديسمبر 2021م، والتأكيد على دعم سيادة و استقلال ليبيا ووحدة أراضيها وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني ، لأن عدم الاستقرار في ليبيا سيشكل خطرا إقليميا ودوليا.

و تناول الطرفان كيفية معالجة ملف الهجرة غير الشرعية وما يشوبه من تهديدات إرهابية لإيطاليا وللاتحاد الأوربي، كذلك تحدث الطرفان عن أهمية الطاقات المتجددة وعن دعم إيطالي بالخبرة و الإمكانيات لمكافحة جائحة كورونا.

واتفق وزير الدولة للشؤون الاقتصادية “سلامة الغويل” مع السفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو” على إعادة تفعيل مهام اللجنة الاقتصادية المشتركة الليبية والايطالية ومراجعة الاستثمارات الليبية في إيطاليا وتنشيط التبادل التجاري.

وناقش الطرفان أوجه التعاون والشراكة بين ليبيا وإيطاليا والملفات العالقة من بينها: عودة الشركات الإيطالية إلى ليبيا واستكمال المشاريع المتوقفة وكيفية تذليل الصعوبات,كذلك تفعيل اتفاقية الصداقة المشتركة التي أُبرمت عام (2008).

كما اكد الوزير على العمل مع ايطاليا والاتحاد الأوروبي لتحسين الوضع الأمني بما يمهد لعودة الشركات الايطالية( كانت حوالي 150-200 شركة، الآن ربما هناك حوالي 10-15 شركة) وهو خسارة للبلدين.

وذكر وزير الدولة انه من المهم أن يطلق الاتحاد الأوروبي والدول الغنية مشروعا للاستثمار في بلدان الهجرة الافريقية ودعمها لتخفيف الفقر والتوجه للهجرة.