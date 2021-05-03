الدبيبة يخصص مائة مليون من “نفقات الطوارئ” لتسوية أوضاع العاملين بالشركات المتعثرة

أصدر عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الاثنين، القرار رقم 58 لسنة 2021 بتخصيص مائة مليون دينار لصالح وزارة المالية لتسوية مرتبات العاملين بالشركات المتعثرة .

وجاء بنص القرار:” يخصص مبلغ مالي قدره مائة مليون دينار ليبي لصالح وزارة المالية لتسوية مرتبات العاملين بالشركات المتعثرة والمنسحبة، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ.

وفي وقت سابق، وجه عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة، بناء على برقية من رئيس مصلحة الأحوال المدنية، خطابا إلى وزير المالية قال فيه إنه بناء على قرار رئيس مصلحة الأحوال المدنية رقم 831 لسنة 2012 بشأن تعيين موظفين للعمل بالمصلحة ، وأيماء إلى كتاب رئيس المصلحة الذى أكد بأن المشمولين بالقرار لم يتم صرف مستحقاتهم المالية حتى تاريخه بالرغم من مباشرتهم لأعمالهم عليه يطلب إليكم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاع جميع المعنيين بالقرار والعمل على صرف مرتباتهم ومستحقاتهم المالية.