باشاغا وكوبيش يشددان على أهمية الالتزام بخارطة الطريق

شدد وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا والمبعوث الأممي يان كوبيش على «أهمية الالتزام بخارطة الطريق وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر كونها الوسيلة الوحيدة لحل سياسي دائم ومستدام في ليبيا».

وقال باشاغا، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تناقشت اليوم مع كوبيش في عدة مواضيع أهمها ضرورة الإسراع في إنجاز القاعدة الدستورية من قبل لجنة الحوار وعرضها على مجلس النواب»، وذلك خلال اتصال عبر تقنية التواصل المرئي.

وأضاف باشاغا «أكدت ضرورة دعم المفوضية العليا للانتخابات بإعتبارها مؤسسة فنية وإبعادها عن أية تجاذبات من شأنها تأخير مشاريعها الحالية للتجهيز للإنتخابات».

وفي وقت سابق اليوم، أكد المبعوث الأممي أنه سيناقش خلال لقائه رئيس البرلمان عقيلة صالح، غدًا الثلاثاء، الإسراع في إنجاز القاعدة الدستورية، والقوانين الخاصة بالانتخابات، لضمان إجرائها نهاية العام الجاري.

جاء ذلك خلال استعراض كوبيش، نتائج زيارته للمنطقة الشرقية خلال الأيام الماضية، مع عضوي المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وموسى الكوني، صباح اليوم الإثنين، التي تطرق خلالها لآليات توحيد المؤسسة العسكرية والتأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، وفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

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