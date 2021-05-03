بمشاركة وزيرة العدل.. الصديق الصور يتسلم من «مسعود» مهام النائب العام

شاركت وزيرة العدل “حليمة إبراهيم عبدالرحمن” اليوم الإثنين، في مراسم استلام النائب العام “الصديق الصور” من سلفه “إبراهيم مسعود” القائم بأعمال النائب العام سابقا، وحضر المناسبة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وعدد من رؤساء وأعضاء النيابات ومدراء الإدارات بالوزارة .

وألقت الوزيرة، كلمة هنأت فيها “الصديق الصور” على حصوله ثقة المجلس الأعلى للقضاء ومجلس النواب بتسميته نائبا عاما.

كما أشادت فيها بالجهود التي قام بها القائم بأعمال النائب العام السابق.

وأكدت أن وزارة العدل على استعداد للعمل مع مكتب النائب العام لأجل إرساء دعائم العدالة وحماية المجتمع من الجريمة

ما أهدت معالي الوزيرة، المستشار “إبراهيم مسعود” درع تذكاري بهذه المناسبة .