إنقاذ 132 مهاجرا قبالة السواحل الليبي بدعم تركي

أعلنت مصادر عسكرية تركية، إنقاذ 123 مهاجرا قبالة سواحل العاصمة طرابلس بجهود مشتركة للجيش التركي وحرس السواحل الليبي بموجب اتفاق 2019.

وذكرت جريدة «يني شفق» التركية الاثنين، أن السفينة الحربية التركية «غازي عنتاب» تلقت استغاثة من قارب مطاطي يحمل مهاجرين أثناء مهمة لها شمال السواحل الليبية على بعد حوالي 129 كيلومترا قبالة طرابلس يوم الخميس الماضي.

ووفق المصادر، نقلت الطواقم التركية المعلومات اللازمة عن القارب للسلطات المحلية، ليقوم خفر السواحل الليبي بإنقاذ الـ 123 مهاجرا.

وتبرر تركيا شراكتها مع خفر السواحل الليبي بتوقيعها اتفاقية التعاون العسكري والأمني لعام 2019 مع حكومة الوفاق الوطني السابقة ، حيث تقدم القوات التركية الدعم التدريبي والاستشاري للجيش الليبي وتساعد خفر السواحل الليبي في جهود الإغاثة.

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ودون الإشارة إلى المساعدة التركية أعلنت القوات البحرية الليبية، إنقاذ 132 مهاجرا غير شرعي، أغلبهم من الجنسيات الأفريقية، كانوا على متن زوارق مطاطية في طريقهم نحو السواحل الأوروبية.

وخلال هذا الحادث، اتهمت منظمة «سي واتش انترناشيونال» الألمانية الإنسانية في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» خفر السواحل الليبي بمضايقة قارب مطاطي كان على متنه مهاجرون من جنسيات مختلفة.

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