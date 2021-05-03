وزير الداخلية يتفقد سير العمل في مديرية امن بنغازي

أحرى وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عميد خالد مازن زيارة تفقدية لمديرية أمن بنغازي.

وحسب وكالة الأنباء الليبية (وال)، التقى مازن خلال الزيارة بمقر المديرية عدداً من مدراء الإدارات و المكونات والأجهزة التابعة للوزارة وذلك للوقوف على سير العمل.

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وأكد الوزيرأن الوزارة ستسعى جاهدة لتوفير كافة الإمكانيات لجميع المديريات في إطار خطتها لرفع كفاءة الأجهزة الشرطية و في سعيها للمساهمة في الوصول بالبلاد للاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر 2021.

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