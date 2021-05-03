«باشاغا»: طالبت من «كوبيش» بضرورة الالتزام بخارطة الطريق وإجراء الانتخابات في موعدها

في أول ظهور له منذ خروجه مع حكومة الوفاق من السلطة، بحث وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، اليوم الإثنين، مع يان كوبيش، رئيس بعثة الأمم المتحددة للدعم في ليبيا، عدة مواضيع أهمها ضرورة الإسراع في إنجاز القاعدة الدستورية من قبل لجنة الحوار وعرضها على مجلس النواب.

وزعم باشاغا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”:” شددت مع كوبيش على أهمية الالتزام بخارطة الطريق وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر كونها الوسيلة الوحيدة لحل سياسي دائم ومستدام في ليبيا”.

وقال باشاغا، إن أكد ضرورة دعم المفوضية العليا للانتخابات باعتبارها مؤسسة فنية وإبعادها عن أية تجاذبات من شأنها تأخير مشاريعها الحالية للتجهيز للانتخابات.

وأضاف:” تطرقنا للحديث عن الوضع الأمني وضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي، إضافة لضرورة التعاون بين القيادات العسكرية بين الشرق والغرب من أجل تأمين الجنوب .

وادعى:” ناقشنا معا ضرورة استكمال مسار تغيير المناصب السيادية حتي يمارس من يديرها أعمالهم وفق ولاية قانونية كاملة وصحيحة”.

وتابع:” أملي أن يستفيد الأمين العام للأمم المتحددة من الزخم الدولي الحالي بشأن ليبيا ودعم استقرارها ووحدة أراضيها بما في ذلك بحث تنفيذ قراراي مجلس الأمن 2570و 2571 وإجراء اتصالاته مع قادة الدول الكبري التي يعتزمون عقد قمه G7 الشهر المقبل”.