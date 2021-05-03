الرئاسي يؤكد على توحيد المؤسسة العسكرية ودعم اللجنة العسكرية وسحب المرتزقة 

أخبارليبيا24

قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة اليوم الإثنين إن النائبين بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني أكدا على توحيد المؤسسة العسكرية.

وأضافت وهيبة أن اللافي والكوني شددا خلال لقائهم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش على الاستمرار في دعم اللجنة العسكرية (5+5) بما يؤدي إلى فتح الطريق الساحلي.

وأوضحت المتحدثة أن النائبين بالمجلس الرئاسي أكدا كذلك على سحب القوات الأجنبية من كامل التراب الليبي، وبما يضمن استقرار البلاد، تمهيدا لإجراء الانتخابات في موعدها.

وقدم كوبيش خلال اللقاء إحاطته أمام اللافي والكوني مستعرضا مستجدات عمل البعثة الأممية في ليبيا.

وأكد المبعوث الأممي أنه سيناقش خلاله لقائه غدا الثلاثاء برئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الإسراع في إنجاز القاعدة الدستورية، والقوانين الخاصة بالانتخابات، لضمان إجرائها نهاية العام الجاري.

وتطرق اللقاء للأوضاع في الجنوب، لاسيما على الحدود الليبية التشادية، وسبل تأمين الحدود، وتوحيد الجيش لمنع أي خطر يهدد ليبيا.